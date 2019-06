Lavanderia in fiamme, all'interno bombole di gas: paura a Marano

Notte difficile per alcuni residenti a Marano. Una lavanderia della frazione San Rocco è andata a fuoco: il locale era chiuso ma al suo interno c'erano delle bombole del gas per fortuna rimaste inesplose.

I vigili del fuoco, sollecitati da numerose chiamate, sono giunti sul posto e hanno domato le fiamme. Nel frattempo in molti erano scesi in strada spaventati. Non si registrano per fortuna intossicati o feriti.

Si indaga sulle possibili cause di quanto accaduto. Le prime ricostruzioni darebbero come maggiormente probabile l'ipotesi corto circuito, ma non sono stati esclusi altri scenari.