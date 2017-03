A fuoco alcuni lampioni nella Galleria. "Situazione di degrado insostenibile"

"Oltre ai soliti schiamazzi delle baby gang che la usano come campo da calcio e territorio dove sfogare, indisturbati, la loro violenza danneggiando saracinesche, vetrine e quanto è a portata di pallone, nella Galleria Umberto di Napoli c’è stato anche un principio d’incendio che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco”. A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza.

"Il degrado esistente in galleria è ormai inaccettabile. Servono lavori di ristrutturazione per eliminare i pericoli più evidenti. Abbiamo chiesto al vicesindaco di Napoli, Del Giudice, di convocare immediatamente una nuova riunione con i proprietari degli immobili che non sono di proprietà pubblica e con il Prefetto per decidere una strategia comune da adottare per affrontare finalmente il problema della Galleria Umberto".