Incendio all'Interporto di Nola, interviene l'Esercito

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi nei pressi dell'Interporto di Nola, coinvolgendo più stabili.

Ad intervenire sono stati i militari dell'Esercito, appartenenti al Raggruppamento Campania e impegnati nell'operazione Strade Sicure.

Le cause del rogo, non acora chiare, sono in corso di accertamento.

La pattuglia, che era in servizio di sorveglianza nell'area proprio con compiti di ricerca di eventuali roghi causati dalla combustione illegale di rifiuti, ha avvistato una colonna di fumo dalle strutture commerciali.

Giunti sul posto sono intervenuti con gli addetti alla sicurezza del centro, contenendo l'incendio fino all'arrivo dei vigili del fuoco.