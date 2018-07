Gommone "fantasma" in fiamme nel porto: non c'era nessuno alla guida

Paura a Baia per un incidente avvenuto in mare nel pomeriggio di ieri. Un meccanico, impegnato in alcuni test, ha perso il controllo del gommone, scivolando in mare e azionando per errore la leva dell'acceleratore. L'imbarcazione, senza nessuno alla guida, ha urtato a tutta velocità la banchina ribaltandosi e prendendo fuoco.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera, che ha spento l'incendio, come riporta Il Mattino. Non ci sono feriti. L'incendio avrebbe potuto propagarsi anche nelle altre imbarcazioni ancorate nel porto.

Sull'incidente è stata aperta una inchiesta.