Maxi incendio su Napoli est, nube nera sul Centro Direzionale |VIDEO

Vasto incendio nella zona est di Napoli una nube nera molto alta sta avvolgendo il Centro Direzionale e si sta spostando lentamente in direzione Napoli centro. Residenti barricati in casa con le finestre chiuse per evitare che il forte odore di plastica penetri nelle abitazioni.

Le fiamme sono divampate a pochi passi dalla Statale 162. La vasta colonna di fumo, generata da bombole di gas esplose nell'incendio, ha invaso la strada a scorrimento veloce, creando numerosi problemi agli automobilisti.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.