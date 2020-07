Incendio a Gianturco, si ferma la Circumvesuviana

Un vasto incendio è divampato a Gianturco, in via Comunale Murelle, intorno alle 16. A prendere fuoco sarebbero state sterpaglie, almeno a quanto dicono i vigili del fuoco. L'incedio sembra non di piccole dimensioni, come dimostra il fatto che i pompieri abbiano fatto ricorso ai mezzi con la maggiore capienza d'acqua. La conseguenza più evidente delle fiamme è stata l'interruzione della circolazione dei treni della Circumvesuviana.

Non è ancora chiaro se la vegetazione secca fosse su suolo pubblico o privato e nemmeno le cause dell'incendio. Ulteriori dettagli giungono dai dipendenti Eav, che parlano di "...corse sospese per incendio in un capannone". Si valutano eventuali danni a binari e cavi elettrici della rete di trasporto su ferro. Il fumo ha raggiunto, complice il vento, anche il centro direzionale e la colonna nera è stata visibile per almeno un'ora da diversi punti della città. Mentre scriviamo questo articolo, i vigili del fuoco sono ancora all'opera per domare le fiamme.