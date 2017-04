Spaventoso incendio a Giugliano, fiamme alte tre metri

Spaventoso incendio, all'alba di stamane, in una traversa di via Innamorati a Giugliano. È andato in fiamme un box auto, nel quale sono rimasti distrutti un camion e numerosi attrezzi per il giardinaggio.

A darne notizia è il Meridiano. Non si conoscono le cause del rogo: il sospetto è che possa essere stato un corto circuito all'interno del box.

Le fiamme sono arrivate a più di 3 metri di altezza, e sono stati necessarie tre autobotti dei vigili del fuoco per domarle.

Molta paura per i vicini di casa, svegliati da rumori e dal denso fumo sprigionato.