A fuoco furgone per gli oli esausti: centinaia di litri sversati in strada

Paura la scorsa notte a Monteroni, in provincia di Lecce, dove un furgone di una ditta di Afragola è andato in fiamme.

L’incendio è scoppiato venti minuti dopo l’una, ed ha coinvolto un mezzo utilizzato per la raccolta degli oli alimentari esausti.

Le fiamme, dopo aver distrutto la parte anteriore del veicolo, si sono propagate verso il serbatoio dove erano conservati gli oli: centinaia di litri di liquidi si sono riversati in strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver domato le fiamme e messo in sicurezza il furgone, hanno a lungo lavorato per bonificare la zona.

Al momento sono ignote le cause del rogo, anche se i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Lecce battono anche la pista dolosa. La notizia su LeccePrima.