Incendio a Fuorigrotta: evacuate due palazzine|VIDEO

Un incendio è divampato all'alba di questa mattina, mercoledì 24 luglio, tra i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. In via Caduta di Nassiriya è andata a fuoco una fabbrica di giocattoli. Le fiamme hanno raggiunto anche due palazzine circostanti. Evacuati immediatamente tutti i residenti.

La colonna di fumo nero che ne è derivata è visibile a centinaia di metri di distanza. Paura per i cittadini del posto che hanno sentito prima delle piccole esplosioni e poi hanno visto le fiamme alzarsi. Non ci sono ancora dettagli sulle possibili cause del rogo.