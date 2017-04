Incendio nel fondo rustico Amato Lamberti, confiscato ai clan. A dare la notizia attraverso un post su Facebook, Ciro Corona: "Hanno incendiato il Fondo Rustico "A. Lamberti"... La corsa contro il tempo, 15 km di distanza che non finivano più. Arrivo a via Tirone, la puzza di bruciato il fumo, la voglia di gridare e scoppiare in lacrime sostengono la mia folle corsa... Il peggio è stato scongiurato. Amici, persone di Chiaiano erano li a spegnere quel fuoco e a custodire il Fondo, la pioggia è stata sacrosanta e provvidenziale. Il silenzio dell'angoscia è interrotto solo da un urlo in dialetto proveniente da un motorino ad alta velocità "ve ne dovete andare". È buio per le foto e per la conta dei danni, le fiamme sembra non abbiano danneggiato il vigneto. Di sicuro della casetta di legno non rimane che un felice ricordo. L'incubo del "braccio di ferro" ritorna, forse non più con i Simeoli, forse le nuove famiglie, forse l'invidia, forse la voglia di fermare il cambiamento... Ora ci sarà qualcuno che mi dirà che son stati i soliti ragazzini, magari gli stessi dei proiettili all'Officina delle Culture, che non devo preoccuparmi ed essere allarmista... fatevi da parte per cortesia! ...Noi di sicuro, con o senza la rete, con o senza le forze dell'ordine, con o senza le Istituzioni, così come ci hanno insegnato i nostri maestri briganti e partigiani, SAREMO SEMPRE QUI A DIFENDERE LA NOSTRA TERRA".