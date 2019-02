Fumo denso e boati, maxi rogo a Casalnuovo: evacuata una palazzina

Uno spaventoso incendio è divampato nella serata di ieri a Casalnuovo, in via Saggese. Le fiamme, intorno alle 21.45, hanno avvolto una fabbrica della zona: fumo denso e cattivo odore hanno attirato l'attenzione di numerose persone, così come i boati verificatisi all'interno del capannone sono stati sentiti fino alla vicina Afragola.

Sul posto si sono rapidamente diretti i vigili del fuoco, che hanno anche provveduto ad evacuare gli appartamenti di un condominio molto vicino al luogo dell'incendio. I residenti sono stati ospitati dal Comune in una struttura alberghiera della zona.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme hanno tenuto non poco impegnati gli uomini del 115. Al momento non sono ancora note le cause che hanno scatenato le fiamme. Non si sono registrati feriti.