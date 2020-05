Incendio Adler, il sindaco di Ottaviano: "Una tragedia, comunità in lutto"

Mentre le forze di polizia e gli inquirenti indagano sulle cause dell'incidente, la comunità di Ottaviano si chiude nel lutto per la perdita di un concittadino. Si tratta di un uomo di 55 anni rimasto ucciso nell'esplosione all'interno della fabbrica Adler. "Una persona amata e rispettata - afferma il sindaco Luca Capasso - siamo ancora sotto choc. Non si conoscono ancora i motivi dell'incidente, ma ciò che posso dire è che ha tremato l'intero paese: un boato fortissimo. Credo che questo sia il momento della preghiera sia per la famiglia della vittima, che per l'altro concittadino che versa in condizioni gravi all'Ospedale di Nola. Sul posto c'erano ovviamente anche i titolari dell'azienda: erano il lacrime, come tutti".