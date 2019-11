Grosso incendio ad Ercolano tra via Gramsci e via Aveta intorno alle 17.00 di oggi. Un'auto è andata a fuoco per ragioni ancora da accertare. Traffico in tilt nella zona.

Paura per gli automobilisti che transitavano nella strada dove la vettura si è incendiata.

(video di Raffaele Montefusco)