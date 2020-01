Paura a Sorrento, appartamento in fiamme: edificio evacuato

Uno spaventoso incendio si è sviluppato questa mattina a Sorrento, in via Padre Reginaldo Giuliani, dove le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano.

Ha preso fuoco una casa adibita a deposito di tessuti.

Sul posto, oltre a numerosi curiosi, sono rapidamente arrivati i vigili del fuoco che hanno domato nel giro di pochi minuti le fiamme, intanto diventate particolarmente evidenti e sviluppatesi al punto da lambire la casa soprastante.

Intanto le persone all'interno dell'edificio sono state fatte evacuare.

Non si registrano feriti, sebbene quanto stoccato all'interno dell'appartamento sia andato completamente distrutto.