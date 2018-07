Pd, incendio doloso nella sede di Nola: "Vigliacchi, non ci fate paura"

Nella serata di sabato un rogo doloso ha devastato il circolo del Partito Democratico di Nola. La denuncia è del presidente del Pd napoletano Tommaso Ederoclite.

Questo il suo post su Facebook: "Ieri sera è stato appiccato un incendio al circolo del Pd di Nola. Ancora non si conoscono bene i particolari ma tutti gli elementi ci dicono che si tratta di un atto doloso. Fortunatamente nessun ferito. Vigliacchi, vigliacchi, vigliacchi. La sede la rimettiamo in piedi, e sappiano gli autori di questo schifo che non ci fanno paura. Vigliacchi".

"I carabinieri – ha proseguito – hanno confermato che è stato un atto doloso. Mercoledì alle ore 18:30 tutta la federazione provinciale è mobilitata per portare la nostra solidarietà al circolo di Nola. Ci vediamo mercoledì presso la sede del circolo, non ci fate paura! Non ci fate paura!".

Anche il segretario nazionale del partito, Maurizio Martina, è intervenuto su quanto successo. Questo il suo messaggio su Twitter: "Solidarietà al circolo del Pd di Nola. Gli atti intimidatori non ci fermeranno".