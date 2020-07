Vasto incendio "divora" una chiesa nel napoletano|VIDEO

Un incendio, partito da alcune sterpaglie, ha letteralmente divorato la chiesa di santa Maria madre del risorto a Melito, lambendo prima il tetto per poi pentetrare all'interno, provocando danni ingenti all'edificio di culto ed in particolare agli arredi. Non si registrano feriti.

I vigili del fuoco sono impegnati sul posto dalle ore 13.30 per tentare di spegnere le fiamme. Presente anche cenere e aria irrespirabile nella zona. Ancora ignote le cause del rogo.