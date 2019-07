Maxi incendio a Fuorigrotta, evacuate 20 famiglie: 100 persone stipate in chiesa

Sono circa 20 le famiglie, residenti in due diverse palazzine a Fuorigrotta, stamattina sgomberate dalle loro abitazioni a causa del rogo sviluppatosi in un deposito di giocattoli nel quartiere, nella zona di Cavalleggeri. In totale cento persone sono state portate via dalle loro case e condotte nella parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria.

L'incendio è scoppiato intorno alle 6. Devastanti gli effetti delle fiamme: in pochi minuti hanno avvolto l'intero magazzino, e la colonna di fumo nero che ne è scaturita ha raggiunto - visibile in gran parte della città - i 30 metri di altezza. I pompieri hanno lavorato tutta la mattina per domare il fuoco, che intanto aveva attaccato anche gli appartamenti sovrastanti il deposito di via Caduti di Nassiriya.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I residenti della zona erano stati svegliati da una serie di scoppi. È bastato poco per rendersi conto - visto il fumo ed il cattivo odore - di quanto stesse accadendo. Non si sono registrati feriti, mentre si continuano ad ignorare al momento le cause del rogo né se la sua natura sia stata incidentale o dolosa. Alcune persone hanno accusato malori a causa delle difficoltà respiratorie dovute ai fumi.