Va a casa della ex compagna e appicca un incendio: arrestato 77enne

Mercoledì scorso gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in un appartamento in corso Sirena per un incendio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato i vigili del fuoco che stavano spegnendo un principio di incendio presso l'appartamento di una donna, in forte stato di agitazione, che ha riferito di essere vittima di comportamenti violenti e molesti da parte dell’ex compagno.

Gli agenti hanno accertato all'esterno dell'abitazione la presenza dell’uomo già denunciato dalla donna e destinatario di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa. L'uomo, un 77enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori e incendio.