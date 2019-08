Spaventoso incendio scoppia in più focolai, elicottero in azione: case lambite dalle fiamme

Uno spaventoso incendio, divampato in più focolai, sta bruciando la collina di Monterusciello sfiorando anche diverse case.

Il rogo è scoppiato non lontano dal confine del Comune di Quarto.

I focolai sui quali sono al lavoro i vigili del fuoco sarebbero, secondo le prime notizie, almeno tre. Le fiamme stanno bruciando una zona di macchia meditarranea ai piedi della collina di monte Gauro.

In pericolo - ma le autorità sottolineano che la situazione è sotto controllo - soprattutto un gruppo di abitazioni nei pressi di via Libero Bovio. L'avanzata delle fiamme è tenuta sotto controllo, questo anche attraverso l'uso - tra i vari mezzi impegnati - di un elicottero.

Per agevolare l'intervento degli uomini del 115, è il traffico veicolare della zona Domiziana-Quarto è stato deviato su alcune strade parallele. Si indaga per risalire alle cause dell'incendio, che al momento non si esclude possa essere di natura dolosa.