Incendio in uno stabile ai Colli Aminei: salvate due donne anziane

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato “Arenella” sono intervenuti in viale Colli Aminei per un incendio in una palazzina.

I poliziotti appena hanno visto il propagarsi delle fiamme e del fumo venire da una stanza del terzo piano dello stabile, dove all’interno sdraiata sul letto, immobile, c’era un’anziana donna, con problemi di deambulazione, incuranti del pericolo hanno prelevato la 78enne trasportandola al piano terra.

Gli agenti hanno continuato nelle operazioni di evacuazione facendo uscire dagli altri appartamenti contigui, altre persone tra donne e bambini e tra queste una coppia di due persone anziane, la quale donna, 73enne è stata trasportata in braccio, da uno dei poliziotti intervenuti, in quanto affetta da una grave patologia e accompagnata nell’area esterna della palazzina

Sul posto sono intervenuti altre volanti della Polizia, oltre ai Vigili del Fuoco, i quali hanno accertato che l’incendio divampato è stato causato presumibilmente da un corto circuito dell’impianto elettrico dello stabile.

Oltre ai poliziotti intervenuti hanno dovuto ricevere le cure mediche anche alcuni condomini dal personale del 118.