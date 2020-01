Incendio al Vomero: a fuoco il deposito di un supermercato (GALLERY)

Un grande incendio ha spaventato il Vomero questa sera, 23 gennaio. In pochi minuti è andato a fuoco il deposito del supermercato Coin di via Scarlatti. Si tratta dell'area sottoposta a isola pedonale del quartiere, quotidianamente attraversata da migliaia di persone. Immediatamente è scattato l'allarme da parte dei residente che da più zone del quartiere si sono subito accorti dell'incendio. Le fiamme alte e l'enorme coltre di fumo hanno spaventato i residenti che hanno chiamato i soccorsi accorsi in forze sul posto.

Due squadre dei vigili del fuoco e tre mezzi di supporto hanno lottato per diverso tempo con le fiamme divampate nel deposito. Fortunatamente non si hanno notizie di ferimenti a persone mentre non si ha ancora l'esatta conta dei danni al supermercato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui sono al lavoro le forze dell'ordine. Fondamentale sarà la relazione dei vigili del fuoco per capire esattamente cosa sia successo. Decine i contributi postati sui social da parte degli utenti che hanno ripreso con foto e video i fatti e li hanno postati in tempo reale.