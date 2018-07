Paura sulla Circumvesuviana, c'è puzza di bruciato: passeggeri costretti a cambiare treno

Paura per i passeggeri del treno della Circumvesuviana diretto da Napoli a Sorrento. Domenica, alle 12:00 circa, i viaggiatori hanno avvertito un forte odore di bruciato, poco dopo la partenza. Allertato, il personale di bordo ha preferito sospendere la corsa e i passeggeri - numerosi i turisti a bordo, sono scesi in massa alla stazione di Barra, per poi proseguire in direzione Sorrento a bordo di un altro treno. La notizia è riportata da Positanonews.