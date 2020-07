Chiesa distrutta da un incendio, il sindaco di Melito: "Un giorno tristissimo"

La chiesa di Santa Maria Madre del Risorto è stata distrutta questo pomeriggio in un terribile incendio. Le fiamme partite da alcune sterpaglie hanno dapprima avvolto la tettoia in legno dell'edificio di culto e successivamente l'intera struttura.

"Un giorno tristissimo per la nostra città, che non avrei mai voluto vivere. A nulla è servito l'intervento di 6 autobotti dei vigili del fuoco e quello dei Carabinieri. Sul posto anche il vicesindaco Luciano Mottola, l'assessore Marco Ponticiello e il consigliere comunale Vincenzo Bortone in rappresentanza dell'amministrazione comunale. La chiesa era in comodato d'uso alla parrocchia Santa Maria delle Grazie che se ne occupava della gestione insieme a tanti volontari e fedeli. Ed è proprio a loro che va la mia vicinanza, loro che hanno versato fiumi di lacrime mentre vedevano andare in fumo la propria casa di preghiera. Attendo con ansia di conoscere i contenuti della relazione dei vigili del fuoco per capire l'esatta dinamica e l'esito delle indagini per accertare eventuali responsabilità. Se ci sono state negligenze è giusto che chi ha sbagliato paghi", è il commento sull'accaduto del sindaco di Melito, Antonio Amente.