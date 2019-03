Fumo nero dai tombini a Chiaia: l'intervento dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Fumo nerissimo dai tombini a Chiaia. E' quanto si è verificato questa mattina in Piazza dei Martiri, Piazza Santa Caterina e dintorni a causa di un problema nel sottosuolo.

Sul posto i Vigili del Fuoco e tecnici dell'Enel. A prendere fuoco sarebbe stato un cavo dell'energia elettrica.

Anche il Presidente della I Municipalità De Giovanni si sta recando sul posto. "Chiusura al traffico da via Morelli. Le autovetture deviate tutte su via vannella Gaetani. I vigili del fuoco stanno tentando di scendere nonostante il fumo con le bombole di ossigeno. Potrebbero entrare da piazza dei Martiri e fare un percorso a ritroso per evitare il fumo, ma bisognerebbe staccare l'elettricità dalla cabina elettrica che collega mezza città", spiega a NapoliToday il presidente della prima Municipalità Francesco De Giovanni, giunto tempestivamente sul posto.