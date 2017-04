Incendio in un centro benessere situato nel centro di Capri, in via Vittorio Emanuele, all'interno di un salone di benessere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre automezzi, che hanno domato le fiamme.

In strada si è radunata una folla di curiosi, attirata dalla nube di fumo. Non ci sono feriti. Si indaga sull'accaduto.