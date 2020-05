Sono terrificanti le immagini diffuse dal conduttore radiofonico Gianni Simioli, che riguardano l'esplosione e poi l'incendio avvenuti nella notte a Pozzuoli, in via Fasciano. Ad andare in fiamme parte della locale centrale elettrica. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per ore per placare le fiamme.