Pozzuoli, incendio nella notte: in fiamme la centrale elettrica

Un violento incendio è scoppiato nella notte a Pozzuoli, nella centrale elettrica di via Fascione. Dopo un forte boato avvenuto poco dopo l'una di notte, è divampato un incendio che si è protratto per ore. Una colonna di fumo si è levata sulla zona. Danni anche all'impianto elettrico: per alcuni minuti molti cittadini sono rimasti senza energia elettrica.

Sul posto Vigili del Fuoco, forze dell'ordine e tecnici. Secondo una prima ricostruzione l'incendio avrebbe interessato alcuni serbatoi d'olio. Non risulterebbero comunque danni a persone.