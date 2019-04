Incendio alla centrale elettrica di Pozzuoli: fiamme altissime (VIDEO)

Un grosso incendio è divampato a Pozzuoli poco dopo le 20 questa sera e sta preoccupando i cittadini della zona. Si tratta dell'area dove insiste una centrale elettrica alle spalle dell'ex complesso dell'Olivetti, tra via Fascione e via Olivetti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno provando a tenere a bada le fiamme che sono altissime e visibili da diversi punti della zona.

I disagi

Non è ancora chiaro il motivo dell'incendio ma di certo sta provocando grande apprensione oltre che disagi per i cittadini della zona. Le fiamme, infatti, stanno provocando dei problemi agli impianti della centrale elettrica con diversi cali di tensione e blocchi di emergenza dell'impianto. L'erogazione della corrente elettrica nell'area è a singhiozzo e non verrà ripristinata a breve. Le squadre dei vigili del fuoco sono a lavoro per riuscire a domare le fiamme e per riuscire a stabilire le cause dell'incendio.