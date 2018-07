Brucia la Terra dei Fuochi, vasto incendio a Casalnuovo (VIDEO)

Brucia ancora la Terra dei fuochi. A Casalnuovo una densa colonna di fumo è ben visibile dal pomeriggio, nella zona sud del comune dell'hinterland partenopeo. A bruciare sarebbero sterpaglie e rifiuti, come confermato da alcuni residenti che hanno girato numerosi documenti video. Poco dopo la pubblicazione di alcuni filmati (quello che vi proponiamo è stato postato da 'Terra nostra Trentola Ducenta'), i residenti sono stati costretti a barricarsi in casa per l'aria divenuta irrespirabile.



Sul posto sono ora al lavoro Vigili del Fuoco e forze dell'ordine. Questa mattina l'Arpac ha reso noti i risultati sui test relativi ai valori di diossina sprigionati dopo il vasto incendio della settimana scorsa, a Caivano.