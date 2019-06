Mamma e figli piccoli dormono, la casa prende fuoco: salvati dalla polizia

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incendio sviluppatosi stamattina in un appartamento di via Don Minzoni, a Frattamaggiore. Il rogo ha avvolto l'abitazione intorno alle 9: alcuni abitanti della zona, vedendo il fumo, hanno attirato l'attenzione di un'auto della polizia che si trovava a pochi passi: gli agenti sono intervenuti e hanno tratto in salvo la famiglia che si trovava all'interno della casa.

Si tratta di una donna, di nazionalità marocchina, e dei due suoi figli di 8 e 3 anni che stavano dormendo. Svegliati dai poliziotti, sono stati tratti in salvo mentre si provvedeva a mettere in sicurezza la bombola di gas che si trovava in cucina.

Messe in sicurezza anche altre persone, degli anziani, che abitavano nelle immediate vicinanze. I poliziotti hanno anche iniziato ad affrontare l'incendio, questo fino all'arrivo dei pompieri che hanno finalmente spento le fiamme.

Ci sono quattro intossicati tra gli anziani che abitavano di fianco. Una donna in particolare è stata trasportata in ospedale.

Non sono chiare ancora le cause del rogo.