Notte di paura a Torre Annunziata: a fuoco un appartamento

Paura, la scorsa notte, a Torre Annunziata: un appartamento nel centro storico cittadino è andato in fiamme. A darne notizia, il Mattino.

Il rogo si è propagato poco dopo la mezzanotte, da una casa al primo piano in via Cesare Battisti.

Terrorizzati i residenti della zona, scappati in strada. Per fortuna non si è verificato nessun ferito.

I vigili del fuoco sono stati avvertiti e rapidamente si sono recati in zona. Spento il rogo, hanno evacuato per motivi precauzionali un edificio vicino.

In corso indagini per stabilire la causa del rogo: probabilmente si è trattato di un corto circuito ad un elettrodomestico.