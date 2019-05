Si addormenta mentre cucina: va a fuoco la casa

Ha rischiato di morire bruciata dalle fiamme per un attimo di stanchezza e distrazione. È successo a Castellammare di Stabia dove è scoppiato un incendio in un'abitazione. Protagonista una donna che è riuscito a sfuggire alle fiamme grazie alla segnalazione dei vicini che hanno chiamato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco non appena hanno visto del fumo uscire dalla finestra dell'abitazione.

Il motivo dell'incendio

La donna stava cucinando e aveva lasciato degli alimenti sul fuoco quando si è addormentata nell'attesa che fossero pronti. Dopo un po' però il cibo ha preso fuoco e con esso anche il piano cottura. Nonostante il fumo, la donna non si era accorta dell'incendio che stava divampando e solo l'arrivo dei pompieri è riuscito a salvarla da conseguenze molto più gravi. I vigili del fuoco hanno domato in poco tempo le fiamme e hanno portato in salvo la donna. I danni all'abitazione sono rimasti circoscritti alla cucina e gli altri condomini non ne hanno subiti.