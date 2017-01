Tenta di far esplodere la bombola a gas in casa: viene salvato dai carabinieri

Tragedia sfiorata ieri in via Raffaele Ruggiero, dove un uomo avrebbe tentato di dare alle fiamme il proprio appartamento. A salvarlo il prezioso e tempestivo interventi dei carabinieri del nucleo radiomobile e i vigili del fuoco, che sono riusciti ad introdursi in casa evitando conseguenze peggiori.

L'uomo, ricoverato e poi dimesso dall'ospedale, dal mese di dicembre avrebbe più volte tentato di far scoppiare la bombola a gas ed è stato pertanto denunciato.