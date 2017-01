Scoppia l'incendio, a pochi passi bombole di gpl: tragedia sfiorata

Incendio a Capri nel punto di raccolta dei rifiuti di vico San Tommaso, al confine con il Centro Congressi. A fuoco, i rifiuti depositati e la struttura che li conteneva. Erano presenti anche alcune bombole di gpl che per fortuna sono state portate via rapidamente prima che il fuoco le attaccasse. Molta paura per gli abitanti della zona.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in circa un'ora evitando che queste coinvolgessero i carrelli elettrici parcheggiati nel deposito attiguo. Al via le indagini: attraverso i filmati delle telecamere della zona, si cercherà di risalire alle cause dell'incendio.