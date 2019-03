Spaventoso incendio a Castellammare, in fiamme azienda di cosmetici

Un'altissima colonna di fumo nero si è alzata nel cielo di Castellammare di Stabia intorno alle 13.

Com'è emerso nei minuti successivi, a causarlo è uno spaventoso incendio sviluppatosi in uno stabilimento di cosmetici lungo via Ripuaria.

Il timore, peraltro, è che le fiamme – anche a causa del forte vento che soffia in zona – possano estendersi anche ai capannoni vicini. Non sono chiare le cause del rogo, così come non è chiaro se nella struttura vi fossero o meno dipendenti dell'azienda.