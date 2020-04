Incendio ai Camaldoli, canadair in azione per spegnere le fiamme | VIDEO

"Purtroppo molti cialtroni e delinquenti stanno approfittando di questa emergenza sanitaria per andarsene in giro ad appiccare incendi ovunque, basta vedere ciò che sta accadendo a Giugliano, e devastare il territorio. Noi non permetteremo che questa storia vada avanti, intanto è stato segnalato il rogo ai Camaldoli affinché le fiamme vengano estinte e chiediamo urgentemente un controllo più serrato del territorio e pene severissime per questi delinquenti". E' quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, al quale oggi alcuni cittadini attraverso foto e video hanno segnalato un rogo sulla collina dei Camaldoli. Per spegnerlo sono intervenuti i canadair.

