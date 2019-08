Incendio ai Camaldoli: la collina brucia da stanotte

Non si ferma l'incendio che sta colpendo la collina dei Camaldoli. Da ieri sera una vasta zona che partiva dalla zona della Montagna Spaccata è stata divorata dalle fiamme. L'incendio ha tenuto impegnati i soccorsi per tutta la notte e le operazioni proseguono anche in questi minuti. Decine di elicotteri stanno raccogliendo acqua nei pressi di Nisida e stanno risalendo la collina gettando acqua dall'alto nel tentativo di domare le fiamme.

Anche a terra sono impegnate delle squadre dei vigili del fuoco che stanno provando a circoscrivere l'area del rogo che sta assumendo proporzioni preoccupanti. Non è ancora chiara la natura dell'incendio e per il momento tutte le squadre dei pompieri sono impegnate solamente a domarlo. Nella giornata di venerdì c'era stato un altro incendio sempre nella stessa zona.