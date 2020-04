Incendio di un autobus sulla Domitiana, squadre Anas al lavoro sulla statale

Squadre di Anas sono al lavoro da questa mattina sulla statale 7 - Domitiana per consentire la rimozione con una gru di un autobus incendiato. Il veicolo viaggiava in direzione Roma, quando ha preso fuoco e si è fermato nel territorio di Villa Literno (Caserta). A bordo solo l'autista, che è riuscito a fermare il mezzo in una piazzola di sosta e a chiamare soccorsi. Non ci sono feriti né sono stati causati altri incidenti. Le squadre Anas sono sul posto anche per gestire la viabilità.

La circolazione è tornata regolare alle 13 circa.