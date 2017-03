Bus in fiamme con 78 passeggeri a bordo: illesi

Nella serata di ieri, a Monterusciello nel comune di Pozzuoli, si è verificato uno spaventoso incidente su di un pullman di linea che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi.

In via Antonio De Curtis è scoppiato un incendio a bordo di un bus Ctp. Al momento dello scoppio del rogo, come riportato da Internapoli, a bordo c'erano 78 passeggeri.

Il mezzo è stato evacuato immediatamente, e poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco a domare le fiamme. Il bus è andato totalmente distrutto. Non sono ancora note le cause di quanto accaduto.