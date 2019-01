Bus Ctp prende fuoco durante il servizio di linea: "Tragedia sfiorata"

La scorsa notte un autobus della Ctp ha preso fuoco durante il servizio di linea, ad Acerra. A darne notizia è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, che ha postato sui social anche un video del rogo. A monte delle fiamme, pare, una perdita di gasolio, fatto ascrivibile – scrive Borrelli – "quasi certamente alla mancanza di manutenzione ordinaria sugli automezzi".

"È una situazione molto preoccupante – spiega il consigliere regionale – questi bus se non controllati con attenzione possono mettere a rischio l'incolumità sia dei passeggeri che del personale di bordo. Solo il caso questa volta ha evitato la tragedia. Capiamo le preoccupazioni. Bisogna intervenire con grande determinazione e attenzione per evitare nuovi casi".

"Non si può continuare in questo modo – ha aggiunto il responsabile regionale dei Verdi ai trasporti Francesco Zavota – mettendo a rischio la vita dei dipendenti per responsabilità altrui. La situazione è solo la punta dell'iceberg di anni di cattiva gestione della manutenzione sul deposito di Arzano, oltre ad aver ridotto il piazzale una specie di cimitero degli autobus, le macchine messe in circolo, dopo poche ore sono costrette a rientrare perchè non idonee a proseguire e/o per guasti improvvisi. Negli anni sono stati stanziati ingenti somme per la gestione dell'autoparco di Arzano, considerati i risultati non è più possibile continuare su questa strada".