Fiamme su un bus: l'intervento degli agenti della Municipale

Intervento d'urgenza degli agenti della Municipale in via Don Bosco, che sono intervenuti per spegnere le fiamme su un bus della Ctp. Gli agenti hanno notato il fumo e le fiamme uscire dal vano motore e hanno dapprima azionato i segnali luminosi e sonori, spingendo il conducente a fermare il veicolo, per poi bloccare il transito e spegnere l'incendio con gli estintori.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco.