Fiamme in un palazzo del quartiere Arenella, grave una donna di 76 anni

Una donna di 76 anni si trova ricoverata in gravi condizioni al reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli. Questa mattina, intorno alle 7, la donna ha visto la propria abitazione, in via Bernardo Cavallino, quartiere Arenella, avvolta dalla fiamme e per mettersi in salvo ha dovuto attraversare l'incendio. La notizia è riportata da il Mattino.



Secondo la prima ricostruzione, l'incendio si sarebbe propagato, per cause ancora ignote, da un materasso lasciato in strada e destinato allo smaltimento. Alle 7 di mattina le fiamme hanno raggiunto l'appartamento della donna, al primo piano del palazzo. Risultano intossicati dal fumo anche due anziani che abitano al piano terra.