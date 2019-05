Incendio in un cantiere nautico: paura a Pozzuoli

Attimi di panico a Pozzuoli dove intorno alle 15 è divampato un incendio in un cantiere nautico in via delle Colmate a Licola. Diverse imbarcazioni in rimessaggio nell'area sono state divorate dalle fiamme che sono divampate per motivi ancora da accertare. Spaventosa la colonna di fumo che si è alzata nella zona mandando nel panico gli abitanti del posto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco provenienti sia da Monterusciello che da Fuorigrotta.

Persone intossicate

Sul posto è stato necessario anche l'intervento di due ambulanze del 118 che hanno curato delle persone intossicate dal fumo. Al momento non si hanno notizie di feriti gravi. Disagi in zona per il traffico visto che via delle Colmate è stata chiusa al traffico. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli che però dovranno attendere la relazione dei vigili del fuoco per capire se il rogo abbia origini dolose. Al momento nessuna pista è esclusa.