Santa Lucia, a fuoco quindici barche al Circolo Italia

Un incendio ha distrutto nella notte 15 barche al Circolo del Remo e della Vela Italia, nella zona di Santa Lucia a Napoli.

"La causa delle fiamme sembrerebbero essere alcune lanterne cinesi che erano in volo sulla zona. Una è caduta sul terrazzo di copertura e ha incendiato il telo di plastica, da lì il fuoco si è propagato alle barche che erano state messe nella zona alta del circolo per far spazio alle imbarcazioni in arrivo da fuori Napoli per il trofeo Campobasso. Si tratta di laser e 420, tutte in vetroresina, che hanno preso subito fuoco e sono finte carbonizzate, non c'è più nulla da salvare". Queste le parole del Presidente del Circolo Italia Roberto Mottola, riportate dall'Ansa.