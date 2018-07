Barca va a fuoco nelle acque di Castellammare: salvati due turisti

Momenti di paura nel primo pomeriggio di sabato nelle acque di Castellammare di Stabia, dove una barca con a bordo due turisti provenienti dal Nord Italia ha preso improvvisamente fuoco.

Immediati i soccorsi – come riferisce Stabia Channel – con gli uomini della Capitaneria di Porto, diretti dal comandante Guglielmo Cassone, che sono prontamente giunti sul posto e hanno tratto in salvo la coppia.



La barca, completamente avvolta dalle fiamme ed in balia delle onde, si è diretta verso la riva e si è arenata. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo.

I due turisti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo e dimessi dopo poche ore.

Sulle cause dell’incendio indaga la Procura di Torre Annunziata. Possibile che a innescare le fiamme sia stato un corto circuito o una perdita di carburante.