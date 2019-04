Bomba ecologica a Striano: a fuoco balle di plastica sequestrate

Erano sotto sequestro come tutta l'area ma qualcuno è entrato e ha incendiato tutto. Maxi incendio di balle di plastica a Striano. Una vera e propria bomba ecologica che è stata notata in tutto il vesuviano costringendo i cittadini nelle vicinanze del rogo a tapparsi in casa per evitare inalazioni di fumo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme per poi lasciare spazio alle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale.

I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti per risalire agli autori del rogo. Il materiale era sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio e qualcuno ha però voluto farlo sparire. Un segnale molto preoccupante per gli investigatori che dovranno anche attendere la relazione dei vigili del fuoco per capire come siano stati dati alle fiamme gli oggetti sotto sequestro.