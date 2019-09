Bagnoli, troppi fuochi d'artificio per la festa della Santa: a fuoco un albero

La festa per Santissima Maria Desolata si è chiusa, come da tradizione a Bagnoli, con uno spettacolo di fuochi d'artificio. Dopo giorni di concerti in piazza i residenti nel quartiere hanno organizzato una lunga sequela di fuochi, con un esito, però, che nessuno aveva messo in conto. La vicinanza alla stazione della Cumana di Bagnoli era evidentemente troppo ridotta. Così qualche fuoco in fase discendente ha appiccato un piccolo incendio, divampato poi in pochi secondi, e che ha interessato un albero della stazione. L'incendio è stato poi prontamente domato.

Questa mattina l'albero in questione, nella stazione della Cumana, non c'era più. Il video è tratto dal gruppo Bagnoli 80124.