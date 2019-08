Incendio sull'A30: problemi per il traffico a Palma Campania

È un weekend da bollino nero per chi si muove in autostrada. Traffico intenso dovuto al viaggio dei vacanzieri, ma anche ad eventi di carattere eccezionale. Sull'A30 Caserta-Salerno il servizio Muoversi in Campania ha segnalato agli automobilisti un rogo.

Si raccomanda, quindi, prudenza nel percorrere il tratto tra Palma Campania e l'A16 Napoli-Canosa e tra l'A1 Roma-Napoli e Nola. Pare che la colonna di fumo nero sia causato da un rogo probabilmente di sterpaglie o materiali di risulta. Le difficili condizioni visive hanno causato una coda di 4 km tra Salerno e il raccordo Salerno-Avellino, verso Salerno. Si consiglia, per chi proviene da Caserta, l'uscita Nocera-Pagani.