Autobus in fiamme: "Era già stato segnalato"

Un'autobus della Ctp in servizio oggi sulla linea M1, intorno alle 16.30, si è incendiato in zona Pozzuoli, a poca distanza dall'azienda Olivetti. "Persino in un momento difficile come questo - afferma Marco Sansone del Coordinamento regionale Usb lavoro privatp - in cui la quantità di mezzi viene ridotta a causa delle disposizioni regionali dovute all'emergenza coronavirus, la manutenzione dei mezzi Ctp non riesce ad essere all'altezza delle aspettative dei pendolari e dei lavoratori. Lo stesso autobus infatti era stato segnalato dell'autista appena tre giorni prima ai responsabili delle manutenzioni per una perdita di gasolio".

