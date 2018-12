Autobus va a fuoco: paura nel cuore di Napoli

Incendio intorno alle 20 a Santa Maria di Costantinopoli. Su un autobus dell'Anm, un guasto dell'impianto di frenata ha provocato un principio d'incendio. L'autista è intervenuto immediatamente facendo evacuare tutte le persone presenti sull'autobus. Nessuna persona è rimasta ferita grazie alla prontezza del guidatore che ha poi utilizzato l'estintore per limitare il divampare delle fiamme.

È stato poi necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare completamente l'incendio e mettere in sicurezza il mezzo. La linea coinvolta è la 147 e non è il primo caso d'incendio che si verifica su un mezzo dell'Anm. Solamente cinque giorni fa un episodio simile si è verificato su un altro mezzo, un “pollicino” della Linea 144 che si è incendiato nei pressi dell'ospedale Cardarelli. La notizia dell'incendio di stasera è stata data dall'edizione online del Mattino.